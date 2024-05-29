Глава Люберец проведет встречу с жителями в формате выездной администрации
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 30 мая проведет встречу с жителями в формате выездной администрации в Томилинском лесопарке, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Уважаемые люберчане, 30 мая на встрече в формате выездной администрации обсудим благоустройство парка вблизи Большого Люберецкого карьера. Вы также сможете задать интересующие вопросы моим заместителям и структурным подразделениям. Приглашаю всех желающих», - отметил Волков.
Встреча пройдет в Томилинском лесопарке у спортивной площадки. Начало - в 19:00.
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«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.