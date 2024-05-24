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Глава Люберец проведет встречу с жителями в формате выездной администрации

29 мая глава городского округа Люберцы Владимир Волков проведет встречу с жителями в формате выездной администрации. Встреча состоится по адресу: Люберцы, ул. Звуковая, д. 3 (пространство около Картинной галереи), говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Вы сможете задать вопросы моим профильным заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, окружного совета депутатов. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Начало встречи в 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.