Глава Люберец проведет встречу с жителями 5 декабря

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 5 декабря примет участие во встрече с жителями. Она пройдет в Кадетской школе по адресу: г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 50, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые люберчане! В четверг, 5 декабря, проведем встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам, а также представителям Министерства культуры Московской области», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что начало встречи — в 18:00.

График встреч главы округа можно уточнить на официальном сайте администрации: люберцы.рф.

Предыдущая встреча в формате выездной администрации прошла в четверг, 28 ноября, на предприятии «Тензо-М» в поселке Красково. Наиболее актуальными были вопросы ремонта дорог и строительства тротуаров, благоустройства территорий, содержания многоквартирных домов, сферы образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.