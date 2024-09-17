Глава Люберец проведет встречу с жителями 19 сентября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 19 сентября проведет встречу с жителями в формате выездной администрации у центрального входа в парк «Малаховское озеро», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые люберчане, 19 сентября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам, а также представителям Минэкологии Московской области. Встреча пройдет у центрального входа в парк «Малаховское озеро». Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи — в 18:00.

Во вторник состоится встреча в формате выездной администрацию по вопросу благоустройства Центрального парка. Ее проведут в новом формате — соучастного проектирования. Каждый сможет предложить свои идеи по благоустройству территории, которые лягут в основу проектирования. Встреча пройдет у малой сцены Центрального парка. Начало — в 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.