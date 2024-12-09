Глава Люберец проведет встречу с жителями 12 декабря

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков примет участие во встрече с жителями в формате выездной администрации. Она состоится 12 декабря в лингвистической школе (г. Люберцы, Сиреневый бульвар, д. 1), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые люберчане! В четверг, 12 декабря, проведем встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи в 18:00.

График встреч главы округа можно уточнить на официальном сайте администрации: люберцы.рф.

Предыдущая встреча в формате выездной администрации прошла в четверг, 5 декабря, в Кадетской школе. На вопросы люберчан, касающиеся работы управляющих компаний, благоустройства, дорог и транспорт, безопасности и торговли, ответили заместители главы, представители УК и городских служб, правоохранительных органов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.