Глава Люберец принял участие в волонтерском форуме

Лучшим представителям молодежного движения он вручил благодарности.

Форум состоялся в округе при поддержке губернатора Московской области А. Воробьёва. Второй год подряд он собирает участников со всего Подмосковья. В этом году их более 1 тысячи. В рамках форума работали разнообразные стендовые и образовательные площадки. Гостей поприветствовали хедлайнеры мероприятия — группа Nansi & Sidorov, авторы гимна Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

«В Люберцах свыше 3 тыс. человек вовлечены в волонтерское движение. Наши добровольцы участвуют в международных форумах и фестивалях, помогают семьям участников СВО, пожилым одиноким людям. Есть среди волонтеров особый кластер — „серебряные“: это люди старшего поколения. Сегодня в рамках форума ряды добровольцев пополнились — вручили участникам волонтёрские книжки. Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за интерес к нашему форуму! Надеюсь, вы продуктивно и с пользой провели сегодня время. Желаю вам успехов и удачи во всём! Спасибо за то, что вы делаете», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.