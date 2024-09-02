Глава Люберец поздравил с Днем знаний первоклассницу из семьи участника СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с Днем знаний первоклассницу из городского округа Люберцы, чей папа служит в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году 7-летняя Маша пойдет в 1 класс. Она ждет этот день с особой радостью — на линейку девочку поведет папа, который приехал из зоны СВО в отпуск. Люберчанин Александр с октября 2022 года защищает нашу Родину. Обсудили, чем можем быть полезны, какую помощь можем оказать. Есть запрос на дополнительную амуницию — обязательно сделаем», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что с семьей бойца остается на связи.

«Александр, скорейшего выполнения боевых задач — Люберцы ждут дома с Победой», — добавил Волков.

Он напомнил, что в городском округе работает Центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: Октябрьский пр-т, дом № 120, к. 3, телефон: 8 909 964-05-05. Здесь можно получить консультации и любую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.