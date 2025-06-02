Глава Люберец поздравил с Днем защиты детей семью участника СВО

«Глава семьи, Иван, — военный врач, в апреле прошлого года добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. И для меня — особая радость передать детям поздравления от папы в этот добрый праздник — День защиты детей», — отметил Владимир Волков.

В семье воспитываются трое детей. Девочки — Валя и Люба — окончили 4-й класс, занимаются в хоровой студии «Голоса Созвездия», посещают хореографическую студию. Сыну Тимофею исполнилось 6 лет. Мальчик увлекается спортом, занимается футболом.

Мама Наталья Ивановна работает воспитателем в детском саду при школе «Созвездие».

«С Натальей Ивановной остаемся на связи — мы всегда рядом. В лице Тимофея, Вали и Любы поздравляю всех юных люберчан с Днем защиты детей! Будьте счастливы, а мы, взрослые, сделаем все, чтобы ваши мечты сбывались!» — добавил глава округа.

День защиты детей приходится на первый день лета. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о проведении праздника было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.