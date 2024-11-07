Глава Люберец поучаствовал в открытии нового детского сада на 300 мест

«Образовательное учреждение на 300 мест с просторными группами, музыкальным и спортивным залами, пищевым и медицинским блоками, кабинетами логопеда и психолога — объект соответствует всем современным требованиям. Штат полностью укомплектован, в садик уже зачислены 214 воспитанников. Это уже пятый детсад, который открылся в Люберцах с начала года. До конца года свои двери распахнет садик на 350 мест на улице Ларюшина», — отметил Волков.

Он уточнил, что в детском саду имеется 12 групп: 5 — для детей от 3 до 4 лет, 4 — от 4 до 5 лет, 2 — от 5 до 6 лет, 1 группа — от 6 до 7 лет. Каждая групповая ячейка имеет раздевалку, спальню, буфетную и туалет. Территория учреждения со всех сторон ограждена металлическим забором, оборудована наружным электрическим освещением. На хозяйственной зоне установлены контейнеры для сбора твердого бытового мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.