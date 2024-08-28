Глава Люберец поучаствовал в открытии детсада на 140 мест в мкр Зенино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в среду принял участие в торжественном открытии нового детского сада на 140 мест на улице Озерной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня большой праздник в микрорайоне Зенино. В Год семьи свои двери распахнул новый детский садик на 140 мест на улице Озерной. Новый детсад станет четвертым корпусом дошкольного отделения Инженерно-технологического лицея. Микрорайон активно растет, поэтому при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы планомерно решаем вопрос с развитием социальной инфраструктуры», — отметил Волков.

Он уточнил, что садик рассчитан на шесть групп (в том числе одна ясельная) с современными музыкальным и спортивным залами, пищеблоком, уютными прогулочными площадками.

«Почти год назад в Зенино мы открыли детсад на 360 мест, а сейчас ведется строительство самой большой школы округа на 1 650 мест», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.