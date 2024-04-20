Глава Люберец поучаствовал в очистке карьера в рамках акции «Вода России»

Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков в субботу принял участие в очистке Кореневского карьера в рамках всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел»), передает пресс-служба администрации городского округа.

Это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Сегодня вместе с волонтерами, представителями молодёжных организаций и спортивных федераций округа, участниками клуба „Активное долголетие“ очистили берег Коренёвского карьера, убрали мусор с поверхности воды, высадили липовую аллею. Также в рамках акции запустили электронный исследовательский буй „Буян“ для мониторинга состояния воды», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что в Люберцах акция проводится регулярно.

«Летом частично очистим реки Чернавка и Македонка. Спасибо всем люберчанам, которые приняли участие в акции», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.