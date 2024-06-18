Глава Люберец ответил на вопросы жителей во время личного приема

«Жительницы дома № 27 на улице Шевлякова обратились по вопросу деятельности ТСЖ „Дворянская слобода“. У ряда жильцов есть нарекания к работе УК, поэтому поможем инициировать общее собрание собственников, на котором будет рассмотрен вопрос смены управляющей домом организации. Еще одной заявительнице предложили варианты, по которым она сможет выкупить жилое помещение, предоставленное по коммерческому найму. Договорились, что жительница вместе с родственниками примет решение, а наши специалисты при необходимости подключатся и окажут необходимое содействие», — отметил Волков.

Он пояснил, что также обсудили вопросы несанкционированной торговли и содержания территории.

«Уважаемые люберчане! Напоминаю, что прием жителей в местном отделении „Единой России“ (Люберцы, ул. Кирова, 22) провожу ежемесячно. Записаться можно по телефону: 8-495-503-55-36», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.