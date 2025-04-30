Глава Люберец ответил на вопросы жителей на встрече в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков на встрече с жителями в формате выездной администрации вместе с заместителями, представителями обслуживающих организаций ответил на вопросы люберчан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Встречу с населением в формате выездной администрации провели в корпусе „Гармония“ гимназии № 24 (г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 16, корп. 2). Школу-новостройку на 1170 мест мы открыли в прошлом году. Микрорайон молодой, запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом высокий. Также в марте 2024 года в жилом комплексе открыли детсад на 350 мест», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что на встрече с жителями обсудили ход работ по реконструкции Наташинского парка.

«Мы с коллегами проверяли парк на прошлой неделе. С жителями также обсудили работу управляющих компаний, благоустройство и другие вопросы», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.