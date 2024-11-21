Глава Люберец оценил сделанный по его поручению ремонт в квартире ветерана СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков с директором центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаилом Масловым и коллегами оценил ремонт квартиры участника СВО Константина после ремонта, который он поручил сделать. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как и обещал, сделали ремонт в квартире нашего героя СВО Константина. Заменили двери, полы, непригодную сантехнику и электрику по всей квартире, переклеили обои и покрасили потолки, установили новый кухонный гарнитур, газовую колонку и оборудование системы «Умный дом». Командир пулеметного расчета, в зону проведения спецоперации люберчанин Константин отправился добровольцем. При штурме Бахмута потерял ногу и пальцы рук. Ветерану изготовили удобный бионический протез, реабилитацию прошел в »Ясенках», — отметил Волков.

Он уточнил, что сейчас боец работает в центре специалистом по соцреабилитации и помогает другим военнослужащим. Встречать Константина дома с работы теперь будет маленький пушистый друг, который сегодня отпраздновал новоселье в квартире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.