сегодня в 14:25

Глава Люберец обсудит благоустройство парка Дружбы на встрече с жителями 24 мая

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 24 мая проведет встречу с жителями в формате выездной администрации по вопросу благоустройства прибрежной зоны озера Черное и создания парка Дружбы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Уважаемые люберчане! Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Встреча пройдет у озера Черное со стороны улицы Камова, дом № 9, к. 3. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.