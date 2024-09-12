Глава Люберец обсудил с жителями строительство моста «Дружба»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в первой межсубъектной встрече в формате выездной администрации, ее темой стали строительство моста «Дружба» и благоустройство территории возле озера Черное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече приняла участие глава управы района Некрасовка Елена Хромова. Год назад было принято решение провести озеленение и благоустройство территории, прилегающей к озеру Черному, расположенному на границе Некрасовки и города Люберцы.

«Проект масштабный, новый мост соединит наш микрорайон Зенино и соседний район столицы, поэтому встречу провели в расширенном формате. Подрядчик активно возводит мост. Уже завершены работы по отсыпке дамбы между берегами, ведется укладка бетонных плит, выполнена санитарная вырубка, организовано временное видеонаблюдение для контроля, забурено 15 свай для последующей установки мостовых опор. Благодарю Елену Хромову за поддержку нашей инициативы, а всех участников встречи — за конструктивный диалог», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что работы в полном объеме планируется завершить в ноябре 2025 года.

Во время встречи он вместе с коллегами ответил на вопросы жителей, касающиеся дорожной инфраструктуры и транспорта, развития социнфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.