Глава Люберец обсудил с жителями округа реконструкцию Октябрьского проспекта

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителями, представителями структурных подразделений и различными службами ответили на вопросы жителей во время выездной администрации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Представители дирекции дорожного строительства Московской области и подрядчика, который занимается реконструкцией Октябрьского проспекта, пояснили, когда завершится строительство подземных переходов и благоустройство территории после окончания работ.

«Этот вопрос стал самым актуальным на встрече с жителями. Готовность бетонных работ на объекте на улице Красной превышает 80%, открыть движение по переходу подрядчик планирует до конца лета. Для начала строительства перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской на прошлой неделе ГАИ согласовали временную схему изменения движения, в середине июня приступят к работам. Открыть объект планируют до конца года. У жителей есть обоснованные претензии к подрядчику и по благоустройству территории у новой эстакады. Сейчас незавершенные работы доставляют значительные неудобства, перед строителями стоит задача в кратчайшие сроки ситуацию исправить. Объект важный, продолжаем держать с жителями на контроле», — отметил Волков.

Он пояснил, что традиционно люберчане обращались к властям с вопросами благоустройства дворов, ремонта дорог и тротуаров, работы управляющих компаний.

«На часть удалось дать ответы на месте, остальные взяли в работу, зафиксировали поручения», — сказал глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.