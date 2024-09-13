Глава Люберец обсудил с жителями округа благоустройство Кореневского карьера

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков во время встречи в формате выездной администрации на Кореневском карьере обсудили проект благоустройства территории вокруг водоема, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Встречу провели в формате соучастного проектирования. Жители разделились на несколько команд и совместно предложили свои идеи по будущему благоустройству зоны отдыха. В летний период объект пользуется большой популярностью у люберчан и гостей нашего округа — входит в пятерку лидеров региона по посещаемости, принимает соревнования различных уровней. Поэтому нам важно сделать зону отдыха максимально комфортной и функциональной», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что поднимался вопрос создания еще одного пляжа со стороны улицы Озерной.

«Обсудили обустройство освещения, дополнительного парковочного пространства, локаций для отдыха с детьми. Благодарю всех за вовлеченность в процесс — ваши идеи лягут в основу проектирования. Благоустройство территории, прилегающей к Кореневскому карьеру, при поддержке губернатора вошло в госпрограмму, проект планируется реализовать в 2025–2026 годах», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.