Глава Люберец обсудил с жителями округа благоустройство дворов и вывоз мусора

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в школе № 46 поселка Малаховка. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Он вместе с профильными заместителями, представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, городских служб, правоохранительных органов, окружного Совета депутатов ответил на вопросы люберчан.

«Основная часть обращений жителей касалась комплексного благоустройства дворовых территорий, строительства дорог и тротуаров, содержания общественных пространств, работы управляющих компаний. Люберчане просили обратить внимание на то, что с некоторыми УК очень сложно наладить взаимодействие. Подняли жители вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок и вывозом мусора. Также люберчан интересовала тема реконструкции Летнего парка в Малаховке», — отметил Волков.

По его словам, обсудили мероприятия, запланированные в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

«Традиционно ряд вопросов носил личный характер. Благодарю всех пришедших за участие», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.