Глава Люберец обсудил с жителями благоустройство прибрежной зоны озера Черное

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков на встрече с жителями обсудил концепцию благоустройства прибрежной зоны озера Черное и создания парка Дружбы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Рассказали люберчанам об особенностях проекта и сроках его реализации. Территория рекреационной зоны расположена на границе мкр. Некрасовка (г. Москва) и городского округа Люберцы. В настоящее время часть территории (порядка 15 га) принадлежит Москве, другая часть (около 3,35 га) находится на балансе муниципалитета. Передача земельных участков Москвы в собственность округа запланирована на текущий месяц. Со стороны нашего округа будут проведены работы по обустройству двух платформ на буронабивных сваях с настилом и зеленым откосом. На них разместятся детская и спортивная площадки», — отметил Волков.

Он пояснил, что также будет построен пешеходный мост Дружбы между южным и северным берегами, расчищена акватория озера, установлены опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время на объекте ведутся инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания, проводится планировка участка под бытовой городок, устройство временных дорог и подъездных путей, подключение видеокамер для наблюдения за ходом работ. Полностью завершить благоустройство этой зоны отдыха планируем в ноябре 2025 года», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.