Глава Люберец назвал образование одним из ключевых приоритетов равзития округа
Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков рассказал, что образование является одним из ключевых приоритетов развития округа и народной программы ЕР, сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.
В частности, Владимир Волков затронул нововведения в сфере образования.
«В текущем году мы открыли 4 новых образовательных учреждения и 7 детских садов в рамках народной программы «Единой России» по исполнению наказов граждан. Кроме того, ведется активная работа по модернизации существующих школ и детских садов. В сентябре в округе после капремонта открыт корпус гимназии № 18. В нем обновили фасад, прилегающую территорию и устройство инженерных систем», — отметил Волков.
Он также добавил, что дополнительно был заменен и тротуар, ведущий к корпусу гимназии.
«Образование — один из ключевых приоритетов развития Люберец и народной программы «Единой России» в целом. Мы стремимся создать комфортные и современные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения», — пояснил глава округа.
Также, по мнению Волкова, одним из значимых достижений стало внедрение новых образовательных программ, которые соответствуют требованиям времени и помогают детям быть конкурентоспособными в будущем.
Ранее секретарь посетил открытие современного детского сада «Аистенок» на 350 мест в ЖК «Жулебино парк». Во время мероприятия Владимир Волков заявил, что в 2025 году в этом жилом комплексе откроется и школа на 1 500 мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.