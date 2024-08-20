Глава Люберец на приеме обсудил с жителями вопросы работы управляющих компаний

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня заявителей волновали вопросы работы управляющих компаний. Все замечания и предложения жителей внесли в протокол, передали ответственным. Будем следить за исполнением», — рассказал Волков.

Также, по словам главы округа, в рамках личного приема рассмотрели вопросы, касающиеся предоставления жилья очередникам, несанкционированной уличной торговли, содержания дворовых и общегородских территорий, установки запрещающих знаков во дворах жилых домов.

Владимир Волков напомнил, что прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия» проходит ежемесячно. Записаться на него можно по телефону: 8 (495) 503-55-36. Адрес общественной приемной: г. Люберцы, ул. Кирова, дом № 22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.