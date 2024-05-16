Глава Люберец и Екатерина Богдасарова встретились с женами участников СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с президентом благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток», председателем МОРО общероссийской организации «Союз женщин России» Екатериной Богдасаровой встретился с участницами проекта «Жди меня», активом люберецкого отделения «Союза женщин России», представителями Люберецкого благочиния. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Проект «Жди меня», созданный при поддержке Екатерины Богдасаровой и фонда «Защитники Отечества», объединил жен участников специальной военной операции.

«Для них кураторами проекта в Люберцах была подготовлена разнообразная культурно-развлекательная программа, цикл бесед с представителями духовенства, организованы экскурсии по городам Подмосковья. В первую очередь, это заслуга руководителя люберецкого отделения «Союза женщин России» Елены Верховых и ее актива. Искренне благодарю за внимание, теплоту, заботу, которыми вы окружили участниц проекта. Конечно, огромное спасибо Екатерине Юрьевне. Сегодня благодаря ей и представителям фонда Андрея Первозванного в Преображенский собор Люберец была доставлена частица благодатного огня из Иерусалима. Христос Воскресе», — отметил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.