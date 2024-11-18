Глава Люберец 21 ноября обсудит с жителями округа вопросы здравоохранения

сегодня в 17:41

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 21 ноября примет участие на встрече с жителями, она состоится в корпусе школы № 26 по адресу: Люберцы, улица Урицкого, дом № 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые люберчане! 21 ноября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации с участием представителей Минздрава Московской области. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи — в 18:00.

График встреч главы округа можно уточнить на официальном сайте администрации: люберцы.рф.

Прошлая встреча в формате выездной администрации проводилась с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско. Основным вопросом встречи было строительство дублера Егорьевского шоссе (МЕТК).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.