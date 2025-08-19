Глава Ленинского округа вручил ключи от нового жилья детям-сиротам

В Ленинском городском округе прошло торжественное мероприятие, в рамках которого были вручены ключи от новых квартир трем детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законом Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Глава округа Станислав Каторов лично поздравил новоселов и передал им ключи от долгожданного жилья, об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это значимый шаг в направлении обеспечения достойных условий проживания для наших детей, оставшихся без попечения родителей. Наша цель — создать для них комфортную среду, где они смогут начать самостоятельную жизнь. Надеюсь, эти квартиры станут для них настоящим домом, где они смогут реализовать свои мечты и строить будущее», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе отметили, что квартиры представляют собой однокомнатные жилые помещения площадью около 30 кв.м в жилом комплексе «Зеленые аллеи» Ленинского округа и уже сделан ремонт. Новоселам останется лишь обставить свои новые дома по собственному вкусу и предпочтениям.

«Для нас, как для льготной категории, это отличный вариант. Первым делом мы планируем купить диван, шкаф и кухню. Кухня в квартире имеет интересную планировку — кухня-ниша без окна. Я ждала эту квартиру целых десять лет. Переехала сюда из Пермского края, и глава округа Станислав Каторов оказал мне огромную поддержку в этом вопросе. Сначала это было неожиданно, потом удивительно, а сейчас просто радостно. В данный момент я в декретном отпуске, моему ребенку три года, и я учусь заочно на социального работника, чтобы в будущем помогать другим льготным категориям граждан», — поделилась своими впечатлениями одна из участниц мероприятия Александра Корнеева.

Обеспечение жильем сирот является одной из приоритетных задач в Ленинском округе. Это мероприятие — еще один шаг на пути к решению этой важной социальной проблемы.

