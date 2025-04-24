Глава Ленинского округа проверил состояние рекреационной зоны на набережной Купелинки

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов оценил поддержание порядка на территории, предназначенной для прогулок и отдыха, расположенной на набережной реки Купелинка, после проведения общегородской уборки. По результатам инспекции, глава округа дал ряд указаний Дмитрию Голосову, директору муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«После субботника мы осмотрели пешеходную зону на набережной реки Купелинка, занимающую 2,2 гектара. В текущем году планируем начать работы по её улучшению. Будут проложены новые пешеходные дорожки, создана смотровая площадка, а также спортивные и игровые зоны. В оформлении территории будут использованы декоративные кустарники с разнообразной листвой и цветами», — цитирует пресс-служба слова Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что в рамках субботника на набережной Купелинки был собран мусор природного и бытового происхождения, произведена обрезка сухих деревьев, очищен ручей, впадающий в реку, и выполнены другие работы. Для участников субботника была организована концертная программа с участием местных коллективов, полевая кухня и мастер-классы.

«Мы пришли на субботник всей семьей. Пока взрослые занимались уборкой, дети участвовали в игровой программе и могли подкрепиться. Мы живем неподалеку, поэтому для нас важно участвовать в подобных мероприятиях. Я думаю, что наша набережная стала еще чище», — поделилась местная жительница Ольга К.

В субботнике приняли участие добровольцы Подмосковья, активисты «Молодой гвардии Единой России», депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, учащиеся школ, сотрудники местной администрации и неравнодушные жители.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.