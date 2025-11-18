Глава Ленинского округа провел встречу с жителями Расторгуево

В администрации Ленинского городского округа состоялось рабочее совещание главы муниципалитета Станислава Каторова с жителями Расторгуевской части города Видное, посвященное вопросу сохранения контейнерной площадки в частном секторе. Во встрече также приняли участие заместители главы округа, представители территориального и юридического отделов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Расторгуево — очень красивая часть нашего округа, и благодаря жителям она будет оставаться такой же. Уверен, что совместными усилиями мы найдем справедливое решение, которое будет соответствовать законодательству и учтет интересы населения Расторгуева. Благодарю жителей за активную гражданскую позицию и конструктивный диалог», — прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Жители Расторгуева выразили обеспокоенность попытками собственника соседнего земельного участка убрать контейнерную площадку, которой они пользуются уже более 20 лет. По словам граждан, перенос площадки создаст значительные неудобства для населения, включая маломобильных жителей. В непосредственной близости находятся рекреационная зона и водозаборный узел.

«У нас ощущается острая нехватка контейнерных площадок. Мы стремимся поддерживать чистоту и порядок, но перенос существующей площадки неприемлем из-за большого числа жителей, включая маломобильных. Мы надеемся, что администрация подтвердит законность расположения площадки, а также проверит правомерность приобретения соседнего участка. Очень верим, что принятые меры дадут результаты. Выражаем благодарность Станиславу Анатольевичу за организацию этой встречи», — прокомментировала жительница Расторгуевской части города Видное Зинаида Радькова.

Каторов взял ситуацию под личный контроль и определил приоритетные задачи: установить законность формирования земельного участка и всю цепочку перехода прав собственности с момента его образования, а также принять решение о сохранении контейнерной площадки на существующем месте, учитывая потребности жителей и существующую нехватку контейнерных площадок в районе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.