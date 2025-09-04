Глава Ленинского округа провел обход территорий в преддверии Дня города

В преддверии празднования Дня города глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел обход территорий муниципалитета. В инспекции приняли участие заместители главы, руководители профильных направлений администрации и представители подведомственных служб. Основной целью выездного мероприятия стала оценка текущего состояния городских пространств и определение приоритетных задач по благоустройству и подготовке к предстоящему празднику. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«День города — это значимое событие для всех жителей. Наша цель — приложить максимум усилий, чтобы праздник оставил приятные воспоминания, хорошее настроение и ощущение комфорта. Уверен, что совместными действиями мы сможем хорошо подготовиться к этому важному дню. Все работы нужно выполнить оперативно. По объектам, требующим капитального ремонта, дал указание подготовить необходимую документацию для включения финансирования в бюджет будущего года», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

По итогам проверки подрядчикам и профильным службам даны конкретные поручения. В план работ вошли: восстановление тротуарной плитки, ремонт деревянных конструкций и отмостки на территории «Искры», восстановление резинового покрытия на спортивной площадке, очистка фонтана, восстановление и покраска скамеек, выравнивание и закрепление дорожных знаков на улице Школьной. В рамках благоустройства запланированы уборка территорий от мусора, сухих веток и палок, спил аварийного дерева на улице Строительной у дома № 27 и высадка новых деревьев в осенний период.

Также к празднику в Видном установят декоративные элементы и проведут покраску ограждений на улице Строительной у дома № 23 и у дома № 39 на улице Школьной. Дополнительно требуется убрать ветки и мусор.

Все поставленные задачи приняты в работу и будут осуществлены в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.