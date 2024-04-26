Глава Ленинского округа посетил территорию бизнес-парка «Ленинский»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил бизнес-парк «Ленинский», где встретился с генеральным директором ООО «Джак Моторс» У Сяньбао, ответственным за развитие парка. В ходе визита были определены перспективы дальнейшего расширения резидентов бизнес-парка, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Бизнес-парк „Ленинский“ насчитывает несколько компаний, крупнейшими являются ООО „Джак Моторс“, ООО „Хели“ и ООО „Хели Евразия“, импортирующие подъемно-транспортное оборудование, спецтехнику и автомобили из Китая на российский рынок. Здесь трудятся свыше 250 человек, Резиденты парка не останавливаются на достигнутом: они активно работают над созданием дилерской сети для продажи автомобилей новых китайских марок и домашних помощников-роботов», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он также подчеркнул, что для компаний в бизнес-парке «Ленинский» создана полноценная инфраструктура, обеспечивающая оперативное и качественное обслуживание российского рынка. На территории парка расположены складские, офисные и административные здания, котельная и контрольно-пропускной пункт.

«Очень важно, чтобы инвесторы, работающие на территории Ленинского городского округа, всегда имели возможность расширять свои производственные мощности, увеличивать площади и достигать новых успехов. Однако, из-за строительства Южно-Лыткаринской автодороги реализация запланированного инвестиционного проекта, предусматривающего строительство новых зданий, новые рабочие места и увеличение площади бизнес-парка, стала невозможной. Мы, конечно же, готовы поддержать наших коллег и помочь им найти земельные ресурсы для размещения новых производственных мощностей. На данный момент руководители ООО „Джак Моторс“ и ООО „Хели“ планируют построить порядка 60 тысяч квадратных метров производственных помещений и создать более 300 рабочих мест. При реализации проекта ожидаются инвестиции в размере 1,5-2 миллиардов рублей», — подытожил Станислав Каторов.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.