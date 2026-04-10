Глава Ленинского округа Подмосковья обсудил работу маршрутов

Встреча главы Ленинского городского округа Станислава Каторова с жителями прошла 7 апреля в Лопатинской школе в формате «выездной администрации». Участники обсудили транспортную доступность, ремонт дорог и благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты, представители областных министерств, силовых структур и транспортных ведомств. Жители подняли вопросы ямочного ремонта и содержания дорог, обустройства пешеходных переходов на Сухановской улице, парковок и контейнерных площадок, строительства Южно-Лыткаринской автодороги, развития ЖК «Видный город», а также территориальной безопасности и благоустройства. Отдельно обсудили возможность реконструкции памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Суханово.

«Такие встречи имеют огромное значение, поскольку дают возможность в формате прямого общения с жителями быстро реагировать на наиболее актуальные вопросы. Мы проводим их на регулярной основе в разных районах муниципалитета», — подчеркнул Станислав Каторов.

Особое внимание уделили работе общественного транспорта. По итогам обсуждения приняты решения по наиболее востребованным маршрутам.

«По маршруту № 379 от Видного до Бутово пассажиры сообщали, что автобусы иногда не приходят по расписанию. Вопрос взяли в работу, и уже в мае мы добавим на линию еще три больших автобуса к тем восьми, что уже ходят», — рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Все обращения жителей переданы в профильные подразделения администрации для дальнейшей проработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.