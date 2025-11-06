Глава Ленинского округа оценил качество работы соцучреждений поселка Володарского

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 1 ноября совместно со своими заместителями и руководителями профильных управлений администрации посетил с рабочим визитом поселок Володарского, в ходе которого проинспектировал работу социальных учреждений и органов местной власти. Основной целью визита стала оценка качества организации работы и определение направлений, требующих дополнительного внимания со стороны администрации. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель округа, независимо от места проживания, имел доступ к качественным социальным услугам. Такой выездной формат работы позволяет лично оценить ситуацию на местах, услышать обращения граждан и оперативно дать соответствующие поручения по решению существующих вопросов», — отметил Станислав Каторов.

Ключевыми точками объезда стали учреждения культуры. Глава округа посетил структурное подразделение дома культуры «Буревестник» — крупнейший досуговый центр для жителей всех возрастов, где проходят праздничные мероприятия и работают творческие студии, в том числе детская вокальная группа. Также он ознакомился с деятельностью школы искусств «Времена года», где ученики посещают художественные студии, занимаются хореографией и обучаются игре на музыкальных инструментах.

Особое внимание было уделено объектам социальной инфраструктуры. Станислав Каторов проверил ход работ в недавно отремонтированной амбулатории поселка Володарского, а также посетил уникальную библиотеку-музей, в фондах которой хранятся как исторические артефакты времен Великой Отечественной войны, так и современные экспонаты, связанные со специальной военной операцией. В библиотеке жители активно участвуют в плетении маскировочных сетей для поддержки участников СВО.

В рамках визита были отдельно рассмотрены вопросы благоустройства территории, включая состояние стадиона местного футбольного клуба «Носороги». Кроме того, глава проверил работу территориального отдела и отделения многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.