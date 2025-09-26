Глава Ленинского округа обсудил планы по развитию одного из древнейших мест Подмосковья

Глава Ленинского округа Станислав Каторов с рабочим визитом посетил одно из старейших и красивейших мест Подмосковья — усадьбу «Остров», которая в 2028 году отметит свое 700-летие. Вместе с заместителями, представителями бизнеса, депутатским корпусом и настоятелем храма Преображения Господня он обсудил планы по развитию территории к юбилейной дате. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Наша задача заключается в том, чтобы сохранить это бесценное культурное наследие и сделать усадьбу центром притяжения как для жителей округа, так и для гостей. Убежден, что совместными усилиями мы сможем подготовить усадьбу „Остров“ к важному юбилею и создать здесь уникальное пространство, которым смогут гордиться будущие поколения», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что в ходе визита была представлена комплексная концепция реконструкции и развития всей территории усадьбы. Одним из ключевых направлений станет создание современной туристической зоны, которая будет служить точкой притяжения для местных жителей и туристов. Кроме того, планируется развить агрокластер на территории парк-отеля «Остров», благоустроить набережную живописного озера Кругляш и привести в порядок пространство вокруг храма Преображения Господня — духовной жемчужины села. Также запланировано восстановление дорожного полотна в селе Остров.

Усадьба «Остров» представляет собой уникальный комплекс, который включает в себя старинную усадьбу, конный двор, липовый парк и Преображенскую церковь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.