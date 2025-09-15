Глава Красногорска принял участие в программе «Герои Подмосковья»

Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков стал одним из экспертов региональной образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья». Он выступил перед слушателями в Мастерской управления «Сенеж» и рассказал об основных принципах муниципального управления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На примере нашего Красногорска, его славного прошлого, проектов настоящего и будущих свершений подробно рассказал о развитии современного округа, о принципах командообразования и тех вызовах, которые сопровождают нас в каждодневной работе. В основе правильной коммуникации и взаимодействия с жителями, и на этом сделал особый акцент, всегда должно быть доверие: прямой и честный диалог, позволяющий в каждой отрасли достигать необходимого результата. И сегодня в Красногорске, где уделяем огромное внимание развитию социальной сферы, именно эти базовые основы управления определяем в качестве приоритетных», — отметил Дмитрий Волков.

«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе Президента РФ с марта прошлого года. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области.

Обучение в первом образовательном модуле из четырех «Государственная политика и система государственного управления» проходят 70 слушателей в возрасте от 27 до 60 лет. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В рамках обучения их ждут лекции и практические занятия, посвященные геополитике, конституционным основам, национальным проектам и т. д. Затем состоится стажировка в органах власти под руководством наставников из числа членов Правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Участники будут выполнять практические задачи, попробуют себя в разных направлениях, обретут квалификацию, изучат нормативно-правовую базу, принципы управления регионом и познакомятся с командами наставников.

Лучшим участникам программы «Герои Подмосковья» предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Региональная образовательная программа для бойцов СВО разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.