Глава Красногорска отчитался о работе за год в городском парке

Отчет о работе за минувший год представил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в «Зеленом театре» городского парка. В мероприятии приняли участие жители, участники СВО, представители правительства Подмосковья и депутаты. Об итогах и планах развития округа сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков выступил перед жителями, героями СВО, вице-губернатором Московской области Марией Нагорной, депутатом Госдумы Сергеем Колуновым, представителями депутатского корпуса и общественности. Он подвел итоги совместной работы за прошлый год и обозначил проекты, которые реализуются в рамках плана Победы.

Глава округа подчеркнул, что основой развития остаются принципы заботы и уважения к жителям и семьям защитников Отечества, обозначенные губернатором Андреем Воробьевым. По его словам, поддержка фронта и тыла, а также помощь в адаптации участников СВО формируют единство и определяют стратегические цели.

В числе ключевых направлений он назвал развитие здравоохранения, образования и благоустройства. В округе строят новые поликлиники и модернизируют медицинские учреждения. За четыре года открыто 16 школ и 28 детских садов, продолжается создание общественных пространств.

«Огромная благодарность за поддержку Красногорска нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Спасибо каждому, кто в этот день был рядом и кто меняет округ к лучшему», — сказал Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.