Глава Красногорска на совещании обсудил уборку снега и подготовку к праздникам

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел расширенное оперативное совещание, акцентировав внимание на поддержке участников СВО, выполнении задач в сфере текущего содержания территории и реализация инфраструктурных проектов, включая формирование планов на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня все наши усилия направлены на достижение самой главной цели — будущей Победы. Каждая без исключения семья не должна остаться без внимания в части взаимодействия и решения текущих вопросов. Отдельное поручение касается предприятий, сотрудники которых защищают нашу Родину: забота и внимание со стороны руководителей — это абсолютный приоритет», — сказал Волков.

Ликвидация последствий снегопада — еще один вызов, с которым будет связана предстоящая зима. Наряду с уборкой снега, Дмитрий Волков обратил отдельное внимание на устранение наледи, включая обращения жителей. Это касается и дворовых территорий, и тротуарной сети, и подходов к местам с массовым пребыванием людей.

«Важно, чтобы сделанные выводы были спроецированы на весь последующий период, а работа выстраивалась в системном порядке с учетом постоянного контроля и коммуникации», — отметил Дмитрий Владимирович.

Кроме того, с 1 декабря в Красногорске дают старт работе ледовых катков. Первые катки с искусственным льдом откроются на стадионе «Зоркий», где будут проходить массовые катания, в Павшинской пойме, Путилково, ЖК «Арт» и впервые — в Нахабино. А в общей сложности будут залиты не менее 58 катков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.