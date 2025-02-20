Глава Котельников вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне»

Александра Григорьевна Карпова, Анна Александровна Соколова, Надежда Георгиевна Балашова и Антонина Алексеевна Бизина — женщины с невероятной силой духа, чьи молодость и детство пришлись на самые тяжелые годы в истории нашей страны.

Надежда Георгиевна — Почетный Ветеран Подмосковья, несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. Родилась под Ленинградом в 1936 году. В годы войны при распределении узников концлагерей ее семья была отправлена на рабский труд в Латвию, а затем в Германию. После освобождения в 1946 году приехала в Котельники, где 44 года трудилась ткачихой на Ковровом комбинате.

Антонина Алексеевна является Труженицей тыла. Родилась в 1929 году в Рязанской области. С 1941 по 1947 год училась в школе, где с 8 класса начались уроки санитарии, которые вел военврач-фронтовик. Как талантливую ученицу, Антонину Алексеевну направили в военный госпиталь, в котором она после занятий в школе ухаживала за раненными.

Анна Александровна — Труженица тыла. Родилась в 1931 году в Брянской области. В годы войны, с 1941 по 1943 год, находилась под оккупацией, школы были закрыты. После освобождения ей удалось возобновить учебу и окончить 10 классов, несмотря на трудное и голодное время. А в 1949 году Анна Александровна поступила в педагогическое училище.

Александра Григорьевна — Труженица тыла. Родилась в 1931 году в Рязанской области. Когда началась война, ей едва исполнилось 10 лет. После войны вместе с семьей переехала в Котельники в микрорайон Опытное поле. Александра Григорьевна трудилась на полях в микрорайоне Белая Дача, а затем более 17 лет проработала в теплицах.

«От всей души желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Спасибо за все!» — сказал Михаил Соболев.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.