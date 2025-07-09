Глава Котельников проверил ход благоустройства набережной пруда в мкр Силикат

Сегодня глава городского округа Котельники Михаил Соболев лично проверил, как идут работы по благоустройству набережной пруда в мкр Силикат. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе реализации проект благоустройства был дополнен: здесь будет обновлена детская игровая площадка, основание для которой уже подготовлено. А также частично демонтируют ограждение прилегающего стадиона — его заменят на современное и соответствующее общей концепции набережной.

В настоящее время рабочие завершают укладку дорожек, общая площадь которых составит 1 000 кв. м. Уже приступили к монтажу столбов уличного освещения, а в ближайшее время начнут обустройство пирса.

В соответствии с проектом, на территории набережной будут установлены новые скамейки, урны и детские качели, смонтирована система освещения, уложена тактильная плитка для маломобильных граждан, а также проведены работы по дополнительному озеленению.

«Уверен, что обновленная территория станет одним из любимых мест для прогулок!» — сказал Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.