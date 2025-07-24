Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил транспортную компанию ООО «Байкал — Сервис ТК», которая стала налоговым резидентом города около двух лет назад. Компания изначально размещала свой складской комплекс в бизнес-центре «Терминал Березовый», однако в связи с активным развитием бизнеса и увеличением рабочих мест возникла необходимость в расширении площадей. В 2025 году для нужд компании был построен дополнительный складской модуль. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Соболев пообщался с заместителем директора бизнес-центра Сергеем Третьяком и руководителем склада Александрой Гаськовой, которая рассказала, что «Байкал — Сервис ТК» уже более 30 лет специализируется на перевозке сборных грузов по России. Сеть охватывает более 300 городов, что позволяет предлагать клиентам эффективные логистические решения по всей стране.

Средняя общая численность сотрудников на предприятии — 3 062 человека, из которых более 100 трудятся в складском комплексе в Котельниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.

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