Глава Котельников Михаил Соболев провел еженедельное оперативное совещание

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел еженедельное оперативное совещание с участием заместителей, сотрудников Муниципального центра управления регионом, руководителей муниципальных предприятий и управляющих компаний городского округа Котельники. На совещании рассмотрели вопросы содержания территории в зимний период, наиболее частые обращения граждан, а также работу правоохранительных органов в нашем округе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заслушали доклад о проведенных с начала декабря в Котельниках мероприятиях в сфере безопасности и правопорядка.

В рамках рейда «Антикриминал» составлено 33 протокола. Из них 12 граждан помещены в специальный приемник-распределитель за нарушение миграционного законодательства, а 4 гражданина привлечены за незаконную трудовую деятельность.

На территории округа регулярно проводятся рейды по выявлению квартир, сдающихся в наём иностранным гражданам. Выявлены 28 квартир, незаконно сдающихся в аренду, информация направлена в ИФНС для дальнейшей проверки. Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела по факту фиктивной постановки на миграционный учет.

В ходе рейдов ГИБДД совместно с Народной дружиной были проверены 403 транспортных средства и 241 гражданин. В результате в Котельниковский отдел полиции доставлены 29 человек, а также составлено 58 административных протокола за нарушение ПДД.

Также, сотрудники ГИБДД эвакуировали и направили на штрафстоянку 115 автомобилей. Совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля выявлено 35 нарушений, таких как отсутствие информации о перевозчике, невыдача чека за проезд, отсутствие техосмотра и медосмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.