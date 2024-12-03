Глава Королева: Реализация народной программы ЕР в округе продолжается

Глава Королева, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Королев Игорь Трифонов поделился результатами активной реализации народной программы в 2024 году. Партия «Единая Россия» продолжает свою работу по улучшению качества жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.

«В этом году нам удалось решить множество важных задач в области экономики, образования и здравоохранения. Мы капитально отремонтировали школы и детские сады, благоустроили парки и скверы. Среди значимых достижений 2024 года: капитальный ремонт школ № 10 и 22, дошкольного отделения гимназии № 11, а также строительство нового детского сада на 107 мест в микрорайоне Первомайский», — отметил Трифонов.

Кроме того, в этом году было обновлено основное здание школы № 1, идет строительство поликлиники, которая сможет обслуживать 1 000 посещений в смену на улице Циолковского. Не осталось без внимания и благоустройство сквера у проходной РКК «Энергия» по улице Ленина. Открытие новой музыкальной школы на 600 мест в микрорайоне Юбилейный также стало важным событием для города. Ведутся работы по реконструкции стадиона «Чайка», который готовится к открытию.

Эти инициативы подтверждают стремление партии «Единая Россия» улучшать инфраструктуру и социальные услуги в наукограде. Активное взаимодействие с местными жителями, учет их потребностей и пожеланий становятся основой устойчивого развития региона.

«Мы продолжаем действовать в интересах жителей и работать над созданием комфортных условий для жизни в нашем городе», — добавил Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.