Глава Королева поздравил выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

В Королеве ребята, ставшие сильнейшими по результатам Единого государственного экзамена, а также их педагоги и родители принимали поздравления, теплые пожелания и напутствия от главы округа Игоря Трифонова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«От всей души желаю вам, в первую очередь, стать достойными гражданами нашей страны, найти свой путь и реализовать все свои знания и таланты. Уверен, что у вас все получится, мы вами гордимся и знаем, что с такой молодежью будущее нашего любимого наукограда, Подмосковья и всей страны — в надежных руках!», — сказал Игорь Трифонов.

В этом году в Королеве 100 балов по результатам ЕГЭ получили 28 выпускников. Двое из них стали мультибалльниками, сдав на высший балл сразу по два предмета: Илья Обухов из лицея научно-инженерного профиля — математику и физику, а Юлия Канищева из гимназии № 9 — химию и русский язык.

Таким образом, число стобалльных результатов в наукограде — 30. Самое большое количество высших оценок по русскому языку — 10, далее идет физика — 5, математика, литература и химия — по 4, информатика — 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.