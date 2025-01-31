Глава Коломны вручил первые паспорта десяти юным жителям округа

«Быть гражданином России — это высокая честь, а получение паспорта — важное и волнующее событие в жизни каждого подростка: это символ начала взрослой жизни, ответственности и новых возможностей», — обратился к школьникам Александр Гречищев.

Глава округа поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал им быть смелыми и честными, любить Родину, проявляя эту любовь в ежедневном труде, учебе, отношении к близким.

В этот раз в стенах музея боевой славы паспорта получили 10 юных коломенцев.

Для оформления первого паспорта необходимо обратиться в МФЦ лично. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании специалисту центра, который оформляет документы.

Документы для оформления паспорта можно подать в МФЦ городского округа Коломна по следующим адресам:

Коломна, ул. Уманская, д. 20,

Озеры, пл. Советская, д. 1.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.