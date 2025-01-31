Глава Коломны вручил первые паспорта десяти юным жителям округа
Фото - © администрация Городского округа Коломна
Первые паспорта юным коломенцам вручили глава округа Александр Гречищев и гвардии подполковник ВДВ Альберт Редько, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Быть гражданином России — это высокая честь, а получение паспорта — важное и волнующее событие в жизни каждого подростка: это символ начала взрослой жизни, ответственности и новых возможностей», — обратился к школьникам Александр Гречищев.
Глава округа поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал им быть смелыми и честными, любить Родину, проявляя эту любовь в ежедневном труде, учебе, отношении к близким.
В этот раз в стенах музея боевой славы паспорта получили 10 юных коломенцев.
Для оформления первого паспорта необходимо обратиться в МФЦ лично. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании специалисту центра, который оформляет документы.
Документы для оформления паспорта можно подать в МФЦ городского округа Коломна по следующим адресам:
- Коломна, ул. Уманская, д. 20,
- Озеры, пл. Советская, д. 1.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.