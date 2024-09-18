Глава Коломны проверил качество школьного питания в лицее № 4

Наггетсы, пельмени со сливочным маслом и картофельная запеканка — это самые любимые блюда в школьной столовой, по отзывам большинства учеников лицея № 4 г. о. Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с родителями учащихся лицея № 4 проверил, чем кормят школьников в корпусе образовательного учреждения на улице Дзержинского.

Узнать, что подают детям на завтраки, обеды и полдники может каждый родитель: в округе продолжает работать «Родительский контроль», в рамках которого мамы и папы могут записаться на дегустацию школьного питания и оставить свой отзыв.

Год назад во всех школах региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева появились новые позиции в меню. При этом из столовых убрали те блюда, которые школьникам не нравились.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.