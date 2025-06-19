Глава Коломны поблагодарил волонтеров за помощь в проведении Всероссийского онлайн-голосования

Масштабное Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершилось в Московской области. Отдать свой голос за ту или иную территорию жителям Коломны и Озёр активно помогали «Волонтеры Подмосковья». Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично поблагодарил добровольцев за эту большую работу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хотел бы в вашем лице поздравить всех участников движения с 5-летним юбилеем, который „Волонтеры Подмосковья“ отмечают в этом году. Сколько было за это время силами активистов сделано добрых дел, сложно перечислить, но особо отмечу последнее достижение — проведение очень важного голосования за благоустройство общественных пространств. Жители нашего городского округа отдали почти 19 тысяч голосов, из них более 5 тысяч человек, в том числе и я, проголосовали с помощью волонтеров», — отметил Александр Гречищев.

Особо отличившихся добровольцев глава Коломны отметил благодарственными письмами. Те в долгу не остались и торжественно вручили Александру Владимировичу именную волонтерскую книжку, а также атрибутику — значок и кепку с символикой.

Сегодня волонтеры в свое свободное время делают много важного: собирают помощь для участников спецоперации, поддерживают семьи защитников, организуют досуг для молодежи, участвуют в общественно значимых акциях — например, добровольцы из Коломны и Озёр выезжали на черноморское побережье для сбора мазута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.