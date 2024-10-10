Глава Коломны и депутат Госдумы Никита Чаплин передали амуницию военнослужащим

сегодня в 14:53

Глава Коломны Александр Гречищев вместе с депутатом Госдумы Никитой Чаплиным передали амуницию военнослужащим в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа Коломна.

Посылки в ближайшие дни отправят российским бойцам, которые служат на территории Херсонской области. Защитники получат походные рюкзаки, палатки, пледы, наборы сухпайков, фонарики и другие предметы, необходимые для жизни в полевых условиях.

«Благодарю за помощь всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, жен и матерей наших героев. Продолжаем работать одной большой командой!» — сказал Александр Гречищев.

В Городском округе Коломна пункты сбора помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей приграничных территорий расположены по адресам:

в Молодежном центре «Русь» на ул. Астахова, 23, телефон: 8 (49-66) 10-03-77;

в ДК «Цементник» на ул. Советская, д. 60а, телефон: 8 963 963-74-39;

в здании администрации города Озеры, пл. Советская, д. 1, телефон: 8 (49-66) 13-92-57.

Режим работы пунктов сбора помощи: понедельник, среда, пятница с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00, сб с 10:00 до 12:00.

На волонтерские пункты сбора помощи можно принести:

медикаменты;

сухпайки и продукты длительного хранения;

средства личной гигиены;

новую одежду;

мелкую бытовую технику;

электроприборы и генераторы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.