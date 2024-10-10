Глава Коломны и депутат Госдумы Никита Чаплин передали амуницию военнослужащим
Фото - © администрация Городского округа Коломна
Глава Коломны Александр Гречищев вместе с депутатом Госдумы Никитой Чаплиным передали амуницию военнослужащим в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа Коломна.
Посылки в ближайшие дни отправят российским бойцам, которые служат на территории Херсонской области. Защитники получат походные рюкзаки, палатки, пледы, наборы сухпайков, фонарики и другие предметы, необходимые для жизни в полевых условиях.
«Благодарю за помощь всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, жен и матерей наших героев. Продолжаем работать одной большой командой!» — сказал Александр Гречищев.
В Городском округе Коломна пункты сбора помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей приграничных территорий расположены по адресам:
- в Молодежном центре «Русь» на ул. Астахова, 23, телефон: 8 (49-66) 10-03-77;
- в ДК «Цементник» на ул. Советская, д. 60а, телефон: 8 963 963-74-39;
- в здании администрации города Озеры, пл. Советская, д. 1, телефон: 8 (49-66) 13-92-57.
Режим работы пунктов сбора помощи: понедельник, среда, пятница с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00, сб с 10:00 до 12:00.
На волонтерские пункты сбора помощи можно принести:
- медикаменты;
- сухпайки и продукты длительного хранения;
- средства личной гигиены;
- новую одежду;
- мелкую бытовую технику;
- электроприборы и генераторы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.