Глава Коломны Гречищев проинспектировал обновленный пляж на Коломенке

В жаркие июльские деньки пляж на реке Коломенка, обновленный к нынешнему летнему сезону благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, пользуется большой популярностью у жителей и гостей городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе масштабного благоустройства на это общественное пространство завезли белый кварцевый песок и обеспечили безопасный доступ к воде, рядом создали прогулочные тропинки и детскую игровую зону, установили сиденья и шезлонги, смонтировали осветительные фонари, оборудовали навесы, кабинки для переодевания и санитарные комнаты. Любители активного отдыха могут здесь же воспользоваться прокатом лодок и сапбордов, а для спортсменов открыли волейбольные площадки. Парковку и подъезд к пляжу для автомобилей тоже обновили.

Инфраструктуру пляжа проинспектировал лично глава городского округа Коломна Александр Гречищев. После осмотра руководитель муниципалитета поручил улучшить наглядную навигацию по обновленному общественному пространству, а также держать на контроле состояние отдельных элементов благоустройства.

«Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной и комфортной», — отметил Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.