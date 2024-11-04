Глава Коломны Александр Гречищев поздравил с Днем народного единства
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Руководитель городского округа Коломна Александр Гречищев поздравил с Днем народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня День народного единства — праздник, который напоминает нам о великой истории нашей страны, ее незыблемых ценностях и важности суверенитета, сплоченности нашего народа. В настоящее время России особенно необходимо наше единство. Мы должны поддерживать друг друга, объединять усилия, чтобы показать всему миру, что Россия — это мощное и крепкое государство! Пусть наша страна всегда остается сильной и процветающей, а мы, ее граждане, будем едины. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства!» — сказал Гречищев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.
«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.