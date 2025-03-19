Глава Клина провела в школе урок «Крымская весна: 11 лет в родной гавани»

Сегодня в России отмечается важная дата — День воссоединения Крыма с РФ. В этот день 2014 года президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. О событиях тех дней рассказала учащимся глава округа Клин Алена Сокольская, сообщает пресс-служба администрации округа.

О том, что в живой истории, происходящей на наших глазах, очень интересно жить, но еще важнее быть не объектом, а субъектом истории, не оставаться сторонним наблюдателем происходящего, а творить историю своими руками и говорила со школьниками секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская.

Она рассказала ребятам о гуманитарных миссиях, которые округ проводит с первых дней СВО в помощь нашим военнослужащим и членам их семей.

«Время выбрало нас… Я так часто говорила в прошлой жизни, до 2022 года. Сейчас время ускорилось, сгустилось и оно уже не выбирает, оно бросает вызов каждому их нас. Где ты? С кем ты? Для чего ты живешь? Мы — в шеренге тех, кто помогает. Мы — в Команде реальных дел и каждодневной помощи тем, кому она остро нужна. И я верю, что каждый из вас тоже обязательно будет служить своей Родине, укрепляя ее, делая сильнее и прекраснее», — сказала Алена Сокольская.

Вместе с коллегами по команде «Привет из дома. Привет из Клина» она показала ребятам уникальные кадры, снятые пресс-службой главы на территориях ДНР и ЛНР, которые укронацисты попытались превратить в выжженное поле. Но сила нашего народа и нашей любви к Родине помогут этим территориям восстановиться и зажить нормальной жизнью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.