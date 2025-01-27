Глава Клина поздравила ветерана, освобождавшую Ленинград от фашистской блокады

27 января отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ранним утром глава городского округа Клин Алена Сокольская заехала с поздравлениями к Зое Никаноровне Бабуковой. 8 февраля ей исполнится 101 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зоя Никаноровна в 1942 году закончила курсы радистов и санитаров, после чего была направлена на Ленинградский фронт. До 1943 года служила на Ленинградском фронте в 848 автомобильном батальоне, который занимался перевозкой продуктов в Ленинград по дороге жизни.

С 1943 года она служила в дорожно-эксплуатационном батальоне, который был полностью сформирован из девочек, которых доставили из осажденного Ленинграда. Зоя Никаноровна была регулировщиком движения, стояла с флажками на дорогах. На службе в батальоне так же занималась и другой работой. Зимой таскала из леса большие деревья к дороге, летом раскидывала песок на дороге. Зимой и летом стояли на постах, распределяли машины, пропускали машины с ранеными.

С 128-м отдельным дорожным эксплуатационным батальоном дошла до Германии, где 9 мая и встретила Победу.

После войны она поступила в Московский текстильный техникум. Окончила его в 1949 году. По распределению была направлена в город Клин на «Химкомбинат», где работала мастером 3 производства. Затем перешла в ОТК вискозного производства инженером по химическому сырью. Откуда и ушла на пенсию.

У Бабуковой Зои Никаноровны 2 сына, 3 внуков, 6 правнуков. Зоя Никаноровна награждена медалями

"За освобождение Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Глава округа поздравила ветерана с годовщиной снятия блокады Ленинграда, передала поздравления и подарки от местного отделения партия «Единая Россия» и пригласила уважаемого ветерана на празднование Дня Победы 9 мая этого года.

Муниципалитет также с радостью окажет Зое Никаноровне любую помощь в решении всех возникающих вопросов. Зоя Никаноровна на сегодня единственный ветеран войны в Клину, принимавший участие в освобождении Ленинграда.

В настоящее время в Клину проживает еще 2 жителя, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте https://may9.ru/ и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.