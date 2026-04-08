Глава Клина наградил коллектив «Созвездие» за победу в Китае

Глава городского округа Клин Василий Власов 7 апреля отметил коллектив «Созвездие», который успешно выступил на фестивале в Китае и завоевал пять наград. Руководителю коллектива вручили благодарственное письмо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На плановом совещании Василий Власов поздравил участниц коллектива с триумфальным возвращением из Китайской Народной Республики. Благодарственное письмо глава округа вручил художественному руководителю Наталье Александровне Кирьяновой.

«Наши девочки завоевали два Гран-при и три первых места на фестивале в Китайской Народной Республике. Горжусь нашими талантливыми земляками и их наставниками», — отметил Василий Власов.

Фестиваль прошел в Харбине. Коллектив представил пять номеров, и все они получили высокие оценки жюри. Две хореографические композиции в номинации «Народно-сценический танец» удостоены Гран-при. Еще три постановки заняли первые места в номинациях «Эстрадный танец», «Патриотический танец» и «Народно-сценический танец».

Вечером глава округа встретился с участницами «Созвездия», их родителями и педагогами в неформальной обстановке и лично поздравил с успехом. В качестве поощрения коллективу вручили сертификат на посещение аквапарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.